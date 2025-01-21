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За неделю в Черноземье произошло 109 пожаров, шесть человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали как минимум 109 пожаров, в результате которых погибли шесть человек, еще двое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 25 возгораний, девять из которых произошли в жилье. 19 января в результате пожара в трехкомнатной квартире в Белгороде погибла 67-летняя женщина. За неделю подразделения МЧС 19 раз устраняли последствия дорожно-транспортных происшествий. Взрывотехники уничтожили один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области произошло 28 пожаров, в результате которых погибли три человека. Подразделения МЧС пять раз ликвидировали последствия дорожных аварий, взрывотехники уничтожили один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Липецкой области потушили шесть техногенных пожаров. При одном из них пострадал 51-летний мужчина. Кроме того, удалось спасти десять человек и эвакуировать семь. Подразделения МЧС пять раз устраняли последствия ДТП.

В Курской области пожарные ликвидировали 19 возгораний. В результате пожара в Черемисиновском районе в огне погибли двое детей. Также спасателям удалось спасти одного человека и эвакуировать двух.

В Орловской области зафиксировали 18 пожаров, при которых эвакуировали трех человек. Подразделения МЧС 46 раз выезжали на различные происшествия и помощь населению.

В Тамбовской области ликвидировали 13 возгораний, пострадал один человек. Подразделения МЧС отреагировали на 14 дорожных аварий.

За новогодние выходные в Черноземье произошло 213 пожаров, погибли как минимум 12 человек.

Анастасия Колпачева

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