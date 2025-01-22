Две женщины погибли при пожаре в липецком селе

В результате пожара в частном доме в Липецкой области погибли две женщины. Возгорание произошло сегодня утром в селе Куриловка Усманского района. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области Тушение пожара

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

Информация о происшествии поступила к спасателям в 5:56. На место прибыли 11 специалистов МЧС и три спецмашины. Они ликвидировали открытое горение к 7:10. После этого в доме были обнаружены тела женщин.

«Дом не был оборудован пожарным извещателем. Прибор бы среагировал на дым звуком, трагедии можно было бы избежать»,— считают в региональном главке МЧС.

За прошлую неделю в Липецкой области произошло шесть пожаров. В результате них никто не погиб, один человек пострадал. Всего в Черноземье ликвидировали 109 возгораний.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова