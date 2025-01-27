Прокуратура потребовала пересмотра дела Шарлота из-за «мягкости» приговора

Прокуратура Самарской области подала апелляцию на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. В областной прокуратуре приговор сочли мягким и настояли на пересмотре дела другим составом суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шарлот в зале суда в декабре 2024 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот в зале суда в декабре 2024 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Апелляционную жалобу на приговор также подали защитники Эдуарда Шарлота, пишет агентство со ссылкой на его отца Валерия. В Самарском областном суде ТАСС подтвердили поступление апелляций. Рассматривать их будет 4-й Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Эдуард Шарлот был признан судом виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Поводом для возбуждения дел в отношении 26-летнего исполнителя стали несколько видео, на которых музыкант сжигал российский паспорт, исполнял пародию на песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла. Все эти ролики были опубликованы летом 2023 года, когда Эдуард Шарлот был за границей. В ноябре того же года музыканта задержали по прилете в Россию. Во время следствия он заявлял, что отказывается от «антироссийских взглядов», а в последнем слове принес извинения «всему русскоязычному народу за глупую выходку».

Дело рассматривалось в Самарском областном суде с 18 октября 2024 года. Представитель гособвинения запрашивал для музыканта наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима.

О деле — в материале «Ъ» «Музыканта оценили на пять с половиной».

Полина Мотызлевская