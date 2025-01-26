МЧС: в центре Краснодара за вечер загорелись три ресторана

Вечером 25 января в центральном районе Краснодара загорелись три ресторана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Первое сообщение о пожаре поступило в 22:26. Произошло возгорание на площади 60 кв. м. в ресторане «МясоLove» на ул. Красной. Спасатели локализовали пламя к 22:43, а через пять минут удалось ликвидировать открытое горение. Из здания эвакуировали 50 человек.

В 22:51 диспетчеру сообщили о возгорании в заведении «Гусь» на ул. Северной. Огонь охватил 1 кв. м. Пожарные вывели 37 человек.

Еще об одном пожаре стало известно в 23:36. Загорелся ресторан «БумБараш» на ул. Красной. Пламя распространилось на 5 кв. м. Огонь потушили до прибытия спасателей. Из помещения эвакуировали 15 человек.

По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Специалисты выясняют причины возникновения пожаров в трех заведениях.

Нурий Бзасежев