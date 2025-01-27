Глава дорожного департамента Перми решил уволиться

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов покидает должность. По данным Ura.Ru, его последний рабочий день – 28 января. Как сообщал «Ъ-Прикамье», он трудоустроится в администрации Пермского муниципального округа на должности заместителя главы.

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Как ожидается местную администрацию возглавит бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова, уже перешедшая на аналогичную должность в окружную мэрию.

В мэрии Перми кадровые перестановки не комментируют.

Дмитрий Мясоедов возглавил департамент в мае 2022 года, ранее он занимал должность первого заместителя начальника этого же департамента.

После его ухода и. о. начальника департамента дорог и благоустройства будет временно назначен замначальника Ринат Зинатов.