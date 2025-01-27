Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В начале 2025 года заработок казанских таксистов составил 750 руб. в час

Казанские таксисты в начале 2025 года имеют стабильный заработок, он составляет около 750 руб. в час. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Такси».

В начале 2025 года заработок казанских таксистов составил 750 руб. в час

В начале 2025 года заработок казанских таксистов составил 750 руб. в час

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале 2025 года заработок казанских таксистов составил 750 руб. в час

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы агрегатора, заработок таксистов рос на несколько процентов от недели к неделе по причине того, что спрос на пассажирские перевозки постепенно восстанавливался после новогодних праздников.

«Сервис работает как обычно, оттока водителей мы не наблюдаем», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сервисе отмечают, что на данный момент спрос и предложение на их платформе часто находятся в балансе. Количество свободных машин соответствует числу желающих воспользоваться такси, и цены на такси чаще соответствуют тарифам, без надбавок за высокий спрос.

В декабре 2024 года сообщалось, что согласно проекту указа раиса Татарстана Рустама Минниханова иностранным гражданам может быть запрещено работать таксистами.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...