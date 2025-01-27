Казанские таксисты в начале 2025 года имеют стабильный заработок, он составляет около 750 руб. в час. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Такси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В начале 2025 года заработок казанских таксистов составил 750 руб. в час

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В начале 2025 года заработок казанских таксистов составил 750 руб. в час

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы агрегатора, заработок таксистов рос на несколько процентов от недели к неделе по причине того, что спрос на пассажирские перевозки постепенно восстанавливался после новогодних праздников.

«Сервис работает как обычно, оттока водителей мы не наблюдаем», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сервисе отмечают, что на данный момент спрос и предложение на их платформе часто находятся в балансе. Количество свободных машин соответствует числу желающих воспользоваться такси, и цены на такси чаще соответствуют тарифам, без надбавок за высокий спрос.

В декабре 2024 года сообщалось, что согласно проекту указа раиса Татарстана Рустама Минниханова иностранным гражданам может быть запрещено работать таксистами.

Артём Дергунов