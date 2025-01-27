«Любопытно, как разнообразно порноиндустрия использует ИИ»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как и для чего порноиндустрия применяет современные ИИ-технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Romain Longieras / Hans Lucas / AFP Фото: Romain Longieras / Hans Lucas / AFP

Рынок искусственного интеллекта демонстрирует значительный рост. По данным Statista, наблюдается динамика порядка 33% ежегодно. При этом на ближайшую пятилетку темпы внедрения ИИ в бизнесе по всему миру ожидаются на уровне 40%.

Любопытно, как разнообразно порноиндустрия уже использует инструменты искусственного интеллекта. Производство контента для взрослых не просто регулярно одним из первых применяет современные технологии себе во благо, но и, бывало, решало судьбу форматов, как это было, например, с VHS или DVD.

Один из самых популярных профильных ресурсов Pornhub, например, внедрил алгоритмы машинного обучения для анализа предпочтений своих пользователей и предоставления им персональных рекомендаций. Это очень похоже на то, как действуют Netflix, YouTube или другие стриминговые платформы.

Сервис OnlyFans, который изначально стал популярным благодаря откровенному содержанию, в августе 2021 года, напомню, решился было на его запрет. Но под стремительным и мощным давлением со стороны авторов и пользователей компания отказалась от блокировки контента 18+ уже через несколько дней. А высвободившаяся на короткий срок ниша позволила заметно нарастить популярность другой платформе с откровенными видео — Fanvue. Правда, быстрое возвращение OnlyFans в статус-кво подрезало расправленные было крылья конкурента.

Вероятно поэтому сейчас Fanvue очень активно поддерживает креаторов, использующих искусственный интеллект. Такой подход может обеспечить площадке более стремительную насыщаемость контентом, гибкость производства и точечную работу под заказ.

Есть выгода и у авторов. Например, аудитория Айтаны Лопес, девушки полностью созданной ИИ, в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) почти достигает 350 тыс. человек. База ее подписчиков в Fanvue заметно скромнее — 26 тыс. поклонников. Но только этот профиль виртуальной девушки со взрослым контентом приносит ее создателям около €10 тыс. ежемесячно.

OnlyFans действует более аккуратно и внедряет авторство ИИ с меньшей охотой. Кроме того, сервис строго обязывает маркировать такой контент. А вот использование чат-ботов для якобы прямого общения пользователей с моделями OnlyFans владельцев сервиса уже не смущает.