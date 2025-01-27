Путин возложил цветы к памятнику на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин посетил мемориал «Невский пятачок» и возложил букет красных роз к памятнику «Рубежный камень». Сегодня, 27 января, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, видно, как президент, склонив голову, стоит перед «Рубежным камнем». Церемонию возложения цветов традиционно сопровождала мелодия песни Льва Гурова «Тишина». Ее играл горнист почетного караула. Затем президент также возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Невский пятачок — название плацдарма на левом берегу Невы, который удерживали советские войска Ленинградского фронта во время битвы за Ленинград. Плацдарм считается символом мужества и стойкости советских солдат в этой битве.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Во время блокады погиб родной брат Владимира Путина Виктор, который был совсем ребенком. Он покоится в одной из братских могил на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что господин Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в мемориальных мероприятиях.