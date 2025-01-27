Полиция Набережных Челнов арестовала компанию молодых людей от 14 до 18 лет, которая отремонтировала, а затем угнала автомобиль «ВАЗ». Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах компания молодых людей отремонтировала и угнала машину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Челнах компания молодых людей отремонтировала и угнала машину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подозреваемые вскрыли старую машину, долгое время стоявшую во дворе, поменяли износившиеся запчасти авто, а затем угнали его.

Хозяин, заметив отсутствие машины, пошел в полицию.

Похитителей разыскали, свою вину они признали полностью. Возбуждено уголовное дело.

В Татарстане бизнесмена будут судить за растрату бюджетных средств в личных целях.

Дарья Сайфиева