В Татарстане бизнесмена обвиняют в растрате бюджетных средств в личных целях

Индивидуального предпринимателя в республике будут судить за хищение бюджетных денежных средств и использование их в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Татарстана.

По версии следствия, в 2023 году он получил 499 тыс. руб. субсидии из бюджета Татарстана на создание сайта и покупку ноутбука и смартфона для реализации в регионе проекта по развитию предпринимательства.

Из полученных средств 102 тыс. руб. бизнесмен использовал на свои нужды и подделал отчет.

Обвиняемого обязали погасить причиненный ущерб в полном объеме, а уголовное дело направили в суд.

В Татарстане жителя Аксубаево обвиняют в краже свыше 21 т семян подсолнечника.

Дарья Сайфиева