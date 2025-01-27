Иск главы Крымского района Сергея Леся о защите чести направили в суд Краснодара

Как стало известно «Ъ-Кубань», один из трех исков главы Крымского района Сергея Леся о защите чести и достоинства рассмотрит Прикубанский районный суд Краснодара. Ответчиками по делу выступают Анна Боос и депутат Совета станицы Северской, блогер Сергей Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

«В судебном заседании представителем Сергея Климова заявлено ходатайство о передаче гражданского дела по подсудности в Прикубанский районный суд Краснодара, так как оба ответчика не проживают на территории, подведомственной Крымскому районному суду»,— говорится в определении Крымского райсуда.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в конце октября 2024 года блогер-депутат опубликовал в своем Telegram-канале жалобы жителей на то, что якобы из-за действий Сергея Леся они лишились земельных участков. Публикации блогера совпали по времени с историей о якобы аресте Сергея Леся и проходящих у него и его подчиненных обысках. Посты об этом появились в соцсетях и в некоторых СМИ в начале октября. Однако глава района опроверг сообщения, пояснив, что на рабочем месте его нет, поскольку находится в отпуске. Он также напомнил журналистам об ответственности за публикацию непроверенной информации.

В ноябре 2024 года Сергей Климов сообщил, что глава Крымского района подал на него в суд. Всего Сергей Лесь подал три иска о защите чести, достоинства и деловой репутации (заседания по двум другим делам назначены на 7 февраля в Крымском районом суде). Первым из ответчиков по каждому из них является Сергей Климов, вторыми — местные жительницы Надежда Мальцева, Гаянэ Саносян и Анна Боос.

Глава района просит взыскать в качестве компенсации по 1 млн руб.

Наталья Решетняк