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Первое слушание по иску главы Крымского района к депутату пройдет сегодня

Сегодня, 10 января, пройдет предварительное судебное заседание по иску главы Крымского района Сергея Леся о защите чести и достоинства к кубанскому блогеру и депутату Совета станицы Северской Сергею Климову за пост о якобы «отжиме» чиновником у граждан земельных участков. Дело рассматривают в Крымском районном суде.

Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

Сергей Климов является депутатом Совета станицы Северской, представляет партию «Новые люди». В середине ноября был избран заместителем председателя комитета по земельным и имущественным отношениям Совета молодых депутатов при Законодательном собрании края.

В конце октября блогер опубликовал в своем канале жалобы жителей на то, что Сергей Лесь якобы обманным путем завладел их участками, оформив землю на подставных лиц. В подтверждение депутат прикрепил видеоинтервью с местными жителями. Позже, в ноябре 2024 года, блогер опубликовал в своем канале фотокопию одного из заявлений, из которого следует, что претензии к нему от главы района возникли из-за постов в соцсетях.

Господин Лесь в своем иске заявил, что информация порочит его честь, достоинство и репутацию. Глава района просит взыскать по 1 млн руб. с блогера и второго ответчика.

Как писал «Ъ-Кубань», публикации блогера совпали по времени с историей о якобы аресте Сергея Леся и проходящих у него и его подчиненных обысках. Посты об этом появились в соцсетях и в некоторых СМИ в начале октября. Однако глава района опроверг сообщения, пояснив, что на рабочем месте его нет, поскольку находится в отпуске. Тогда же Сергей Лесь напомнил журналистам, которые публикуют непроверенные данные, об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Всего Сергей Лесь подал три иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Первым из ответчиков по каждому из них является блогер-депутат, вторыми — местные жители Гаянэ Саносян и Анна Боос. Иски к ним суд рассмотрит 24 января.

Александра Бастова

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