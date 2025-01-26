ВСУ потеряли более 55 тысяч военнослужащих с начала вторжения в Курскую область

С начала боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины лишились более 55 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в общий состав потерь ВСУ вошли 1 639 автомобилей, 1 626 боевых бронированных машин, 392 артиллерийских орудия, 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 103 станции РЭБ, 44 пусковые установки РСЗО, 32 единицы инженерной и другой техники, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, четыре РЛС ПВО, командно-штабная машина.

За последние сутки украинские формирования потеряли более 180 военнослужащих. Также были уничтожены десять автомобилей, четыре боевые бронированные машины, три станции РЭБ, две буксируемые гаубицы, боевая машина пехоты производства США, самоходная артиллерийская установка, миномет, два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражения формированиям ВСУ в районах курских населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Алина Морозова