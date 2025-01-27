Предполагаемый член банды спецназовцев Камышов умер в СИЗО

В московском СИЗО №4 26 января скончался бывший начальник УВД города Озеры Московской области Анатолий Камышов. Как сообщила газета МК, в 20:00 экс-полицейский почувствовал себя плохо, предполагается, что он умер от сердечного приступа.

Анатолия Камышова арестовали в ноябре 2024 года. По версии следствия, он был членом банды спецназовцев, которые совершили более десятка заказных убийств, несколько покушений и вымогательств. В частности, группировка причастна к убийству главы администрации Озерского района Подмосковья Владимира Сащихина, чью машину взорвали 31 марта 2002 года.

Поначалу предполагалось, что Анатолий Камышов выступил заказчиком убийства главы администрации: тогда у них был конфликт. Однако следователи не нашли улик, подтверждающих эту версию. Позже господин Камышов сам стал потерпевшим, после того как в 2002 году возле его автомобиля сработало взрывное устройство.

Всего в деле о банде спецназовцев проходит 11 фигурантов, 13 жертв и пять пострадавших от покушений. Руководителем группировки, по версии следствия, был бывший военнослужащий Павел Христев. Среди фигурантов — бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, экс-сотрудник МВД Алесей Чеботарев и сотрудники других силовых структур.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «На службе банды и отечества».

Никита Черненко