В Курской области приступают к оценке пострадавшего от боев с ВСУ жилья

В Курской области приступают к оценке разрушений жилых домов в приграничных районах, пострадавших от атак вооруженных сил Украины (ВСУ). До сегодняшнего дня оценочные комиссии не проводились из-за боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что Министерство обороны России представило первый список из 158 населенных пунктов, где можно начать оценку пострадавшего жилья. По данным местных муниципалитетов, как минимум в 16 из них есть разрушенные и поврежденные дома. В дальнейшем список будет расширяться.

«Мы сумели наконец столкнуть с мертвой точки эту многомесячную проблему, связанную в первую очередь с вопросами безопасности. Нельзя направлять людей на осмотры и оценку домов туда, где их жизнь может оказаться в опасности»,— написал в своем Telegram-канале господин Хинштейн. Оценка пострадавшего жилья нужна для получения жилищных сертификатов, без оценки их выдают жителям четырех районов.

В состав комиссий для оценки войдут работники районных администраций и сельсоветов. Сопровождать их работу будут полицейские и минеры-взрывотехники. Перед входом в дома их проверят на наличие взрывных устройств или неразорвавшихся боеприпасов.

ВСУ вошли в Курскую область в начале августа 2024 года. Приграничные районы региона покинули более 150 тыс. человек. В середине декабря Александр Хинштейн заявил, что несколько населенных пунктов области в результате боев «снесены с лица земли».

Сергей Толмачев, Воронеж