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Умер бывший глава Минэкологии Татарстана Борис Петров

В возрасте 69 лет ушел из жизни экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора и бывший глава Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

«Уход Бориса Германовича в 69 лет — это невосполнимая утрата для нас всех. Вся его жизнь — это ярчайший пример преданности своему делу и безграничного служения людям», — отметил руководитель Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

Борис Петров поступил на госслужбу в 1978 году. Больше 30 лет жизни занимался обеспечением экологической безопасности страны. В 2001 году был назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана. С 2005 по 2020 год Борис Петров возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора.

22 января скончался заслуженный архитектор Татарстана Александр Дембич.

Дарья Сайфиева

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