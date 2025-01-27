Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Палестинцы возвращаются в свои дома в секторе Газа после открытия гуманитарного коридора Нецарим, который разделяет анклав на северную и южную части. Израильская сторона открыла пропускные пункты взамен на договоренность об освобождении «Хамасом» трех заложников до 31 января.

Палестинцы вышли к контрольно-пропускному пункту Нецарим еще 25 января. На трансляции, которое вело AFP, видно, как люди следуют по дороге Ар-Рашид, идущей вдоль побережья. Свои личные вещи они несут в руках.

Израиль предписал мирным жителям севера покинуть район вскоре после начала военной операции в секторе Газа. Уже в октябре 2023 года на юг сектора перебрались около 1 млн человек, которым не разрешали вернуться домой вплоть до сегодняшнего дня.

По условиям соглашения Израиля и «Хамаса», которое начало действовать 19 января, ЦАХАЛ должен был покинуть свои позиции и позволить палестинцам вернуться в северную часть Газы на седьмой день прекращения огня. Однако 25 января премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что, пока не будет решен вопрос об освобождении Арбель Йехуд, мирные жители не смогут вернуться на север сектора Газа. На этом основании Израиль отказался от своего обязательства вывести войска из коридора Нецарим.

Подробности — в публикации «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».

Фотогалерея

Исход в Газу

Предыдущая фотография
С 7:00 по местному времени беженцы начали возвращаться в северные районы Газы по дороге Ар-Рашид

С 7:00 по местному времени беженцы начали возвращаться в северные районы Газы по дороге Ар-Рашид

Фото: Ramadan Abed / Reuters

За время конфликта в секторе Газа были частично или полностью разрушены не менее 200 тыс. домов

За время конфликта в секторе Газа были частично или полностью разрушены не менее 200 тыс. домов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

На автомобилях попасть на север Газы можно по улице Салахаддина с 9:00 по местному времени

На автомобилях попасть на север Газы можно по улице Салахаддина с 9:00 по местному времени

Фото: Stringer / Reuters

Грузовики с египетской гуманитарной помощью в Каире

Грузовики с египетской гуманитарной помощью в Каире

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинские беженцы на дороге Ар-Рашид

Палестинские беженцы на дороге Ар-Рашид

Фото: Stringer / Reuters

Палестинцы ждут, когда им разрешат пройти на север Газы

Палестинцы ждут, когда им разрешат пройти на север Газы

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Транспортные средства досматриваются на КПП при въезде в северные районы Газы сотрудниками американской частной военной компании

Транспортные средства досматриваются на КПП при въезде в северные районы Газы сотрудниками американской частной военной компании

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Минздрав Газы заявлял, что число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года превысило 46 тыс. человек

Минздрав Газы заявлял, что число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года превысило 46 тыс. человек

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Израиль и палестинское движение «Хамас» 19 января договорились о прекращении огня на 42 дня

Израиль и палестинское движение «Хамас» 19 января договорились о прекращении огня на 42 дня

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

25 января движение «Хамас» отпустило четырех заложниц. В ответ Израиль освободил 200 палестинских заключенных

25 января движение «Хамас» отпустило четырех заложниц. В ответ Израиль освободил 200 палестинских заключенных

Фото: Hatem Khaled Mohammed Salem / Reuters

Предполагается, что вернуться в свои дома смогут около 650 тыс. беженцев

Предполагается, что вернуться в свои дома смогут около 650 тыс. беженцев

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Согласно соглашению о прекращении огня, палестинское движение «Хамас» должно освободить 33 израильских заложника

Согласно соглашению о прекращении огня, палестинское движение «Хамас» должно освободить 33 израильских заложника

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Следующая фотография
1 / 13

С 7:00 по местному времени беженцы начали возвращаться в северные районы Газы по дороге Ар-Рашид

Фото: Ramadan Abed / Reuters

За время конфликта в секторе Газа были частично или полностью разрушены не менее 200 тыс. домов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

На автомобилях попасть на север Газы можно по улице Салахаддина с 9:00 по местному времени

Фото: Stringer / Reuters

Грузовики с египетской гуманитарной помощью в Каире

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинские беженцы на дороге Ар-Рашид

Фото: Stringer / Reuters

Палестинцы ждут, когда им разрешат пройти на север Газы

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Транспортные средства досматриваются на КПП при въезде в северные районы Газы сотрудниками американской частной военной компании

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Минздрав Газы заявлял, что число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года превысило 46 тыс. человек

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Израиль и палестинское движение «Хамас» 19 января договорились о прекращении огня на 42 дня

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

25 января движение «Хамас» отпустило четырех заложниц. В ответ Израиль освободил 200 палестинских заключенных

Фото: Hatem Khaled Mohammed Salem / Reuters

Предполагается, что вернуться в свои дома смогут около 650 тыс. беженцев

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Согласно соглашению о прекращении огня, палестинское движение «Хамас» должно освободить 33 израильских заложника

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...