Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Палестинцы возвращаются в свои дома в секторе Газа после открытия гуманитарного коридора Нецарим, который разделяет анклав на северную и южную части. Израильская сторона открыла пропускные пункты взамен на договоренность об освобождении «Хамасом» трех заложников до 31 января.

Палестинцы вышли к контрольно-пропускному пункту Нецарим еще 25 января. На трансляции, которое вело AFP, видно, как люди следуют по дороге Ар-Рашид, идущей вдоль побережья. Свои личные вещи они несут в руках.

Израиль предписал мирным жителям севера покинуть район вскоре после начала военной операции в секторе Газа. Уже в октябре 2023 года на юг сектора перебрались около 1 млн человек, которым не разрешали вернуться домой вплоть до сегодняшнего дня.

По условиям соглашения Израиля и «Хамаса», которое начало действовать 19 января, ЦАХАЛ должен был покинуть свои позиции и позволить палестинцам вернуться в северную часть Газы на седьмой день прекращения огня. Однако 25 января премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что, пока не будет решен вопрос об освобождении Арбель Йехуд, мирные жители не смогут вернуться на север сектора Газа. На этом основании Израиль отказался от своего обязательства вывести войска из коридора Нецарим.

Подробности — в публикации «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».