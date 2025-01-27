Четвертую очередь «Титановой долины» оформят в Алапаевске в течение 2025 года

Власти Свердловской области в течение 2025 года планируют официально оформить четвертую площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Алапаевске, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал о четвертой очереди "Титановой долины" в Алапаевске

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Замубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал о четвертой очереди "Титановой долины" в Алапаевске

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Ионина, основной резидент площадки в Алапаевске — предприятие «Нейвасталь» по производству стальных мелющих шаров — планирует инвестировать в строительство четырех корпусов завода порядка 50 млрд руб.

«Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом, мы по графику идем»,— прокомментировал Дмитрий Ионин. Он добавил, что на площадке в Алапаевске будет несколько взаимосвязанных производств. Помимо завода «Нейвасталь», здесь разместится предприятие по производству биг-бэгов (мягкие контейнеры).

Ранее сообщалось, что площадь новой территории «Титановой долины» составит 119 гектаров.

Напомним, в мае 2023 года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку площадки ОЭЗ «Титановая долина» в Алапаевском городском округе, где построят крупнейший в России завод по производству стальных шаров. Ранее в Алапаевске работал металлургический завод АМЗ, который был признан банкротом в сентябре 2018 года.

ОЭЗ «Титановая долина», созданная в 2010 году, сейчас состоит из двух площадок общей площадью 400 гектаров, расположенных в Верхней Салде и на Уктусе. «Титановая долина» является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в Свердловской области

Анастасия Таначева