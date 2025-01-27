УК «ПЖКХ» потратил 80 млн руб. прибыли на вывоз ТКО с необорудованных площадок

В 2024 году татарстанский региональный оператор отходов УК «ПЖКХ» потратил 80 млн из своей прибыли на вывоз строительного и растительного мусора с необорудованных для этого мест. Об этом сообщил генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике.

В 2024 году региональным оператором было вывезено 340 тыс. куб. метров отходов, не относящихся к ТКО. Расходы на их вывоз не включены в тариф оператора и делаются за счет собственной прибыли. В большинстве случаев сброс производится малотоннажными автомобилями, серыми возчиками, что приводит к образованию навалов на контейнерных площадках и в поселках Казани.

Евгений Чекашов добавил, что для бесперебойной работы по вывозу мусора необходимо обновить парк автомобилей, но при нынешнем тарифе и ключевой ставке это практически невозможно. 36% транспортных средств находятся в эксплуатации уже более 5 лет. Региональный оператор также испытывает нехватку кадров. Штат на данный момент укомплектован на 82%, а для удержания и привлечения сотрудников зарплату для водителей и грузчиков решили увеличить до 200 тыс. руб.

Всего в 2024 году из Казани было вывезено 7,38 куб. метров мусора, что составляет около 580 тыс. тонн коммунальных отходов. Это на 8% больше по сравнению с показателями предыдущего года.

По данным сервиса Rusprofile, УК «ПЖКХ» является дочерней компанией ООО «РТ-Инвест Финанс». Эта компания, в свою очередь, на 25% принадлежит инвестору строительства мусоросжигательного завода под Казанью АО «РТ-Инвест», на 35% — его гендиректору Андрею Шипелову и на 40% — председателю совета директоров «РТ-Инвест» Сергею Скворцову. На оператора приходится 75% из объема вывоза отходов в Казани и 25% из районов Татарстана.

Влас Северин