Арест второго воронежского замминистра ЖКХ отложили на 72 часа

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство местного управления МВД об отложении на 72 часа рассмотрения вопроса о заключении на два месяца под стражу 40-летнюю замминистра ЖКХ региона Наталию Толчееву, которая является подозреваемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Уголовное дело УМВД ведет с сентября прошлого года. В его основу лег контракт крымской компании ООО «Альфа», которая в 2022 году получила право на выполнение научно-исследовательской работы для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов для жилого и общественного фондов. Тогда департамент ЖКХ региона (ныне — министерство) возглавлял Максим Зацепин (сейчас — глава администрации Семилукского района). Стоимость работ составляла 9,3 млн руб. Компания должна была провести исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах. На основании этих данных власти установили нормативы и размер платы за их утилизацию.

Следствие считает, что еще до заключения контракта нынешние заместители министра дали указания своим подчиненным Михалевой и Власовой занизить данные, которые будут получены подрядчиком. Чиновницы якобы не хотели, чтобы новые нормативы привели к повышению тарифов для населения. В итоге, по версии следствия, в исследовании данные об объемах мусора были занижены, а на их основании приняты необъективные нормативы. В прошлом году суд по иску регионального оператора ООО «Вега» признал их недействующими. Следствие считает, что эти факты указывают на похищение бюджетных средств, выделенных на исследование.

Помимо госпожи Толчеевой была задержана другой заместитель министра Елена Евсюкова. По ходатайству следствия суд также отложил рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения на 72 часа. Полиция просит суд заключить ее под стражу на два месяца. Защита считает, что чиновницу можно оставить под домашним арестом.

Обе заместительницы министра не признают вину. Наталия Толчеева в суде заявила, что заняла нынешнюю должность после заключения контракта с ООО «Альфа» и поэтому не могла давать и не давала никаких поручений о корректировке данных в исследовании. Чиновница призналась, что сама была инициатором расследования и написала в правоохранительные органы заявление о незаконных действиях. Во время гражданского процесса по признанию нормативов недействующими госпожа Толчеева объясняла, что чиновники контролировали не достоверность данных подрядчика, а их полноту.

Защита госпожи Толчеевой выступает против ее заключения под стражу. Адвокат Валерий Смольянинов до решения о продлении ареста сказал, что срок задержания ее доверительницы уже истек.

Сергей Толмачев