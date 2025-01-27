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Более 217 млн рублей выделили на строительство МФЦ в Семенове

Администрация городского округа Семеновский в Нижегородской области объявила открытый конкурс в электронной форме на строительство здания многофункционального центра (МФЦ). Как сообщается на портале госзакупок, начальная стоимость лота составляет 217,4 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Строить здание будут на улице Пионерской. Завершить работы необходимо к 6 июля 2026 года. Итоги закупки подведут 14 февраля 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», МФЦ в Семенове вошел в программу комплексного развития сельских территорий. В рамках этой же программы в Большом Болдине намерены построить водозабор за 1,39 млрд руб.

Галина Шамберина

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