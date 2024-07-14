Нижегородская область получит 2,3 млрд рублей на развитие сельских территорий

Министерство сельского хозяйства РФ одобрило проекты комплексного развития Семенова, Большого Болдина и поселка Вознесенское в Нижегородской области. На реализацию проектов в этих населенных пунктах регион получит из федерального бюджета 2,3 млрд руб. Еще 1,1 млрд руб. направят из областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работы планируется провести в 2025-2027 годах по проекту «Современный облик сельских территорий» госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ).

По словам губернатора Глеба Никитина, благодаря решению Минсельхоза Нижегородской области удалось привлечь на программу КРСТ в три раза больше федеральных средств, чем в 2024 году.

С федеральной поддержкой в Семенове планируется построить детский сад, многофункциональный центр и водопровод, в Вознесенском — водопровод и центр культурного развития на 500 мест. Также в поселке отремонтируют футбольный стадион.

В Большом Болдине капитально отремонтируют здание под центр чернолощеной керамики и гончарного промысла, построят линию передачи данных, водозабор, социально-культурный и деловой центры.

«Семенов, Большое Болдино и Вознесенское – настоящие места силы, которые с каждым годом привлекают все больше туристов. Важно, чтобы здесь было комфортно не только гостям, но и самим жителям»,— отметил глава региона.

Андрей Репин