На строительство водозабора в Большом Болдине выделили 1,4 млрд рублей

Администрация Большеболдинского округа Нижегородской области 25 января 2025 года объявила открытый конкурс в электронной форме на строительство нового водозабора с сетями водоснабжения в селе Большое Болдино. Как сообщается на портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,39 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, общая протяженность трубопроводов водовода составит 20,2 км, протяженность сбросного коллектора — 2,5 км.

Итоги торгов подведут 13 февраля. Завершить строительство необходимо к 1 июля 2027 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», этот водозабор будут строить по программе комплексного развития сельских территорий.

Галина Шамберина