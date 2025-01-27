В Ростове-на-Дону произошел пожар в СИЗО-1

В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар. Его площадь составила около 5 кв. м, никто не пострадал, сообщил «РИА Новости» представитель областного ГУ ФСИН.

По словам представителя областного ГУ ФСИН, возгорание произошло в одном из помещений административного здания. Огонь потушили сотрудники пожарной части учреждения и прибывшие пожарные. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Сейчас учреждение работает в штатном режиме. По данным РЕН ТВ, в соцсетях сообщали о взрыве в одном из помещений следственного изолятора, однако в ФСИН это не подтвердили.