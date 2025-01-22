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Коммерсантъ FM
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Еще два чиновника задержаны по делу о пожаре в Турции

В рамках расследования дела о пожаре в отеле Grand Kartal в турецком городе Болу задержаны заместитель мэра Седат Гюленер и замначальника пожарной охраны Кенан Джошкун, сообщает канал Anadolu Ajans.

Как сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, всего по делу задержаны 11 человек. Среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу, владелец отеля, управляющий отелем, гендиректор компании и директор отеля. Тушение пожара и поисково-спасательные работы завершены.

По последним данным, число погибших составило 79 человек. Благодаря ДНК- тестам удалось идентифицировать 56 человек. Пожар в ресторанной части отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте в турецком Болу случился 21 января. На момент происшествия в здании находились 237 человек.

Фотогалерея

Пожар на горнолыжном курорте в Турции

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В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей

В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей

Фото: Ihlas News Agency / Reuters

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно в ресторане отеля, и быстро распространился по всему зданию

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно в ресторане отеля, и быстро распространился по всему зданию

Фото: Mehmet Emin Gurbuz / Anadolu / AFP

Деревянная облицовка фасада привела к быстрому распространению огня

Деревянная облицовка фасада привела к быстрому распространению огня

Фото: Ibrahim Yozoglu / Anadolu / Getty Images

Системы оповещения о пожаре в здании не сработали

Системы оповещения о пожаре в здании не сработали

Фото: Enes Ozkan / IHA / AP

В результате трагедии погибли 76 человек, еще 51 получил ранения

В результате трагедии погибли 76 человек, еще 51 получил ранения

Фото: Murad Sezer / Reuters

Среди погибших и пострадавших — граждане Турции

Среди погибших и пострадавших — граждане Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Последствия пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая

Последствия пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая

Фото: Evrim Aydin / Anadolu / AFP

Сгоревшее здание отеля

Сгоревшее здание отеля

Фото: Evrim Aydin / Anadolu / AFP

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В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей

Фото: Ihlas News Agency / Reuters

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно в ресторане отеля, и быстро распространился по всему зданию

Фото: Mehmet Emin Gurbuz / Anadolu / AFP

Деревянная облицовка фасада привела к быстрому распространению огня

Фото: Ibrahim Yozoglu / Anadolu / Getty Images

Системы оповещения о пожаре в здании не сработали

Фото: Enes Ozkan / IHA / AP

В результате трагедии погибли 76 человек, еще 51 получил ранения

Фото: Murad Sezer / Reuters

Среди погибших и пострадавших — граждане Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Последствия пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая

Фото: Evrim Aydin / Anadolu / AFP

Сгоревшее здание отеля

Фото: Evrim Aydin / Anadolu / AFP

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