Еще два чиновника задержаны по делу о пожаре в Турции

В рамках расследования дела о пожаре в отеле Grand Kartal в турецком городе Болу задержаны заместитель мэра Седат Гюленер и замначальника пожарной охраны Кенан Джошкун, сообщает канал Anadolu Ajans.

Как сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, всего по делу задержаны 11 человек. Среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу, владелец отеля, управляющий отелем, гендиректор компании и директор отеля. Тушение пожара и поисково-спасательные работы завершены.

По последним данным, число погибших составило 79 человек. Благодаря ДНК- тестам удалось идентифицировать 56 человек. Пожар в ресторанной части отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте в турецком Болу случился 21 января. На момент происшествия в здании находились 237 человек.