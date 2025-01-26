В УрФО набирают добровольцев для ликвидации последствий разлива мазута в Анапе

В Уральском федеральном округе (УрФО) набирают 150 добровольцев для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море в Анапе, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Добровольцы будут заниматься очисткой береговой линии и близлежащих территорий от мазута, а также участвовать в спасении загрязненных животных. Принять участие могут уральцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Как ранее сообщал «Ъ», танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма. Танкеры перевозили 9 тыс. тонн мазута, из которых в море попало около 2,5 тыс. тонн. Мазут достиг побережья Крыма 21 декабря, что привело к введению режима ЧС в Керчи и Краснодарском крае.

Сегодня, 26 января были обнаружены новые локальные выбросы мазута на побережье Черного моря. Они затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Накануне правительство России выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий утечки мазута.

Мария Шараева