Bloomberg: НАТО намерено передать ЕС секретную информацию о планах по вооружениям

Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации, касающейся военного производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно изданию, данные будут касаться того, какое оружие необходимо произвести членам альянса. Информация может быть отправлена странам ЕС в течение нескольких месяцев, однако окончательно вопрос еще не согласован.

Этот шаг необходим, чтобы убедить оборонные предприятия Европы увеличить производственные мощности для «перехода на военное мышление», пишет Bloomberg. Генсек альянса Марк Рютте также инициировал процесс рассекречивания некоторых стандартов НАТО, которыми ранее владели только девять из 32 членов альянса. Эти стандарты необходимыми для унификации вооружения.

15 января 2025 года Марк Рютте заявил, что считает подготовку к войне лучшим способом избежать конфликта, в связи с чем призвал участников блока «переключить мышление на военное время». До этого генсек призывал членов НАТО увеличить военный бюджет до 10% от ВВП. Президент США Дональд Трамп обещал добиться увеличения расходов на оборону в рамках альянса до 5% ВВП.