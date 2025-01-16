Генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс настроиться на военное мышление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает подготовку к войне лучшим способом избежать конфликта, в связи с чем призвал участников блока «переключить мышление на военное время» и задуматься над стратегическим планированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Reuters

«Это означает еще большее укрепление нашей обороны путем увеличения расходов на нее, а также на оборонное производство <...> Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней»,— высказался господин Рютте. Заявление прозвучало накануне в Брюсселе на заседании Военного комитета альянса на уровне начальников генеральных штабов.

До этого Марк Рютте выступил в Европарламенте, где предупредил, что жители стран—участниц Евросоюза через несколько лет будут вынуждены изучать русский язык, если не увеличат расходы на оборону до уровня 10% ВВП.

14 января генсек Североатлантического альянса также объявил о начале миссии Baltic Sentry для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море, в частности, подводных кабелей, повреждения которых участились в последние несколько недель.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».