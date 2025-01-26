Солдата ВСУ отправили в СИЗО по подозрению убийствах и изнасилованиях в курском селе

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко. Он подозревается в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «б» ст. 132 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, преступления были совершены в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, фигурант вместе с неустановленными военнослужащими пересек госграницу России с 29 сентября по 1 октября 2024 года. После этого они якобы убили не менее шести жителей Русского Поречного. А также совершили «изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью» в отношении шести жительниц населенного пункта, после чего якобы убили их. Тела курян перенесли в подвалы домов в селе.

Впоследствии Евгения Фабрисенко задержали российские военнослужащие.

В Министерстве обороны сообщили об освобождении села Русское Поречное 17 января. Спустя несколько дней врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что российские военнослужащие обнаружили в подвалах домов в селе тела «убитых и замученных мирных жителей». По его словам, преимущественно среди них пожилые люди.

«К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены»,— рассказывал господин Хинштейн 21 января.

Управление СКР ранее возбудило в отношении ряда украинских боевиков уголовное дело о теракте в Русском Поречном (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Следствие считает, что в январе 2025 года фигуранты убили там не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.

Алина Морозова