Российские военнослужащие освободили 63,2% курского приграничья от ВСУ

Вооруженные силы РФ освободили в Курской области 800 кв. км (63,2%) территории, занятой украинскими боевиками (всего — 1 268 кв. км). С начала января подразделения группировки войск «Север» отбили четыре населенных пункта Суджанского района — деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, село Русское Поречное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в январе российские военнослужащие отразили контратаку в направлении хутора Бердин Большесолдатского района, которую ВСУ предприняли «с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования». «Совместными действиями подразделений "Ахмат", 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ украинским формированиям нанесли значительные потери, после чего они отказались от дальнейших действий на этом направлении и были отброшены на исходные позиции»,— добавили в Минобороны.

Всего за первый месяц года вооруженные силы Украины лишились на Курском направлении более 5,6 тыс. человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийского орудия и миномета, более 210 автомобилей.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 230 солдат. Также были уничтожены семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, танк и миномет.

В общий состав потерь украинских формирований вошли более 52 450 военнослужащих, 1 562 боевые бронированные машины, 1 493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 304 танка, 231 боевая машина пехоты, 173 бронетранспортера, 93 станции РЭБ, 44 пусковые установки РСЗО, 30 единиц инженерной и другой техники,16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, четыре РЛС противовоздушной обороны и командно-штабная машина.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова