СКР расследует дело об убийстве мирных курян в захваченном Украиной курском селе

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело против участников вооруженных украинских формирований, причастных к теракту против мирных жителей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Следствие считает, что в январе 2025 года украинские боевики убили там не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.

Имена подозреваемых не раскрываются. В СКР отметили, что будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.

По данным ТАСС, останки семерых мирных жителей российские военные обнаружили при осмотре двух подвалов: в первом подвале были тела двух курян, во втором — пятерых. Об освобождении Русского Поречного Минобороны РФ сообщало 17 января.

Александр Прытков