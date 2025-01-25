В Татарстане мужчину подозревают в хищении свыше 21 тонны семян подсолнечника

В Татарстане жителя Аксубаево подозревают в хищении свыше 21 тонны семян подсолнечника. Ущерб составил более 800 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По данным ведомства, в октябре 2024 года мужчина загрузил на свой самосвал урожай подсолнечника, но вместо доставки в зернохранилище продал его другой сельскохозяйственной фирме за 200 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину и вернул похищенное, однако ему грозит уголовное наказание. Прокуратура Чистополя уже утвердила обвинительное заключение по статье о краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В настоящее время дело находится в суде.

Анар Зейналов