Водитель остановил рейсовый автобус в Петербурге, чтобы совершить молитву

Необычный инцидент с общественным транспортом произошел в Санкт-Петербурге. Прохожие обратили внимание на стоящий на «аварийке» автобус полный пассажиров, водитель которого вышел на улицу, чтобы совершить религиозный обряд. О происшествии сообщил телеканал 78.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как позднее уточнили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», случившееся оказалось связано с некими трагическими обстоятельствами в жизни водителя. Мужчина работает на линии с сентября 2023 года, до этого никаких нареканий со стороны руководства автобусного парка к нему не было.

В ПАТ поблагодарили пассажиров автобуса за понимание и принесли извинения за доставленные неудобства. Также на предприятии пообещали провести с водителями профилактическую беседу во избежание подобных случаев в дальнейшем.

Ранее «Ъ-СПб» писал сразу о трех ДТП с участием лазурных автобусов в Петербурге, которые произошли за одно утро в середине января.

Андрей Цедрик