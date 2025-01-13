Сразу три ДТП с участием лазурных автобусов произошли в Петербурге за утро

Пять рейсовых автобусов за утро понедельника, 13 января, пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в разных районах города, об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Погибших в результате аварий нет.

В частности, на Пулковском шоссе лазурный автобус догнал еще один, следовавший по маршруту № 13. Как рассказывают очевидцы, несмотря на то, что люди попадали на пол, обошлось без пострадавших. Еще одна похожая авария случилась около станции метро «Кировский завод», где также столкнулись два лазурных. В свою очередь, на Суздальском проспекте автобус въехал в фонарный столб. Информации о возможных пострадавших в результате этих ДТП не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авария с маршрутным автобусом произошла утром 13 января на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. Водитель маршрутного автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mercedes. В результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Кирилл Бевзюк