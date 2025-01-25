Мэдисон Кис завоевала титул чемпионки Australian Open

Представительница США Мэдисон Кис одержала победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Матч продлился 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5 в пользу американки.

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Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Мэдисон Кис выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Арины Соболенко три подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-поинта из шести.

Для 29-летней Кис это первая победа на турнире Большого шлема. До этого ее лучшим результатом был выход в финале US Open в 2017 году. 26-летняя Соболенко является победительницей двух предыдущих розыгрышей Australian Open, на ее счету 18 титулов WTA.

Australian Open завершится завтра, 26 января, финалом в мужском одиночном разряде. Чемпионат проводится в Мельбурне на покрытии «хард», его призовой фонд превышает $59,7 млн.

О ходе турнира — в материале «Ъ» «Первая в мире, но пока не в Австралии».