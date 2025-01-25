Январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда средняя температура в январе составила ноль градусов.

«Январь 2025 года устроил настоящее соревнование. Вполне возможно, что он выйдет на первое место и станет действительно рекордным»,— сказал «РИА Новости» господин Вильфанд.

Гидрометцентр сообщал, что декабрь 2024 года стал самым теплым за историю наблюдений. Роман Вильфанд говорил, что до конца января бОльшую часть России ждет теплая погода. Синоптики также прогнозируют раннюю весну в Москве.

О глобальном потеплении — в материале «Ъ» «Глобальное потепление пока не остановить — 2».