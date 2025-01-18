Гидрометцентр: декабрь 2024 года стал самым теплым за историю наблюдений

Декабрь 2024 года в России стал самым теплым за весь период инструментальных наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог пояснил, что погода в декабре была рекордно теплой не на всей территории России, это средние температуры по всем субъектам страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В первую пятерку вошли регионы Сибири и севера Дальнего Востока, то есть Магаданская область, Чукотка, север Якутии; там декабрь оказался теплее обычного, были зафиксированы многочисленные рекордные значения»,— сказал господин Вильфанд.

Он добавил, что на территории Калининградской области, Арктики и Магаданской области температура в декабре 2024 года нередко превышала 0°С, что нехарактерно для данных областей.

Ранее, 10 января, ученые сообщили, что глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5°С.

12 декабря 2015 года на Конференции ООН по климату в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата было заключено соглашение, в котором подтверждалось, что потепление происходит из-за содержания в атмосфере парниковых газов. Участники поставили целью не допустить увеличения уровня температуры в мире на 2°С, а еще лучше — на 1,5°С относительно ее доиндустриального уровня.

Подробнее о глобальном потеплении читайте в материале «Ъ» «Глобальное потепление пока не остановить — 2».