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В Оренбуржье скончался подросток, пострадавший от удара током на крыше поезда

В Оренбургской области скончался 17-летний подросток, который взобрался на крышу вагона-зерновоза и получил удар электрическим током силой 27000 Вт. Инцидент произошел 19 января на станции Медногорск.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По факту травмирования электрическим током подростка на железной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Пострадавший находился в реанимации в областном ожоговом центре.

Андрей Сазонов

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