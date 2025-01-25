В Оренбуржье скончался подросток, пострадавший от удара током на крыше поезда

В Оренбургской области скончался 17-летний подросток, который взобрался на крышу вагона-зерновоза и получил удар электрическим током силой 27000 Вт. Инцидент произошел 19 января на станции Медногорск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По факту травмирования электрическим током подростка на железной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Пострадавший находился в реанимации в областном ожоговом центре.

Андрей Сазонов