В Оренбуржье после травмирования подростка возбуждено уголовное дело

В Оренбургской области по факту травмирования электрическим током подростка на железной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 19 января 2025 года на железнодорожной станции Медногорск 17-летний местный житель взобрался на крышу вагона-зерновоза. Подросток получил удар электрическим током силой 27000 Вт. В настоящее он находится в реанимации в областном ожоговом центре.

Андрей Сазонов