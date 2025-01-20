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В Оренбуржье после травмирования подростка возбуждено уголовное дело

В Оренбургской области по факту травмирования электрическим током подростка на железной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 19 января 2025 года на железнодорожной станции Медногорск 17-летний местный житель взобрался на крышу вагона-зерновоза. Подросток получил удар электрическим током силой 27000 Вт. В настоящее он находится в реанимации в областном ожоговом центре.

Андрей Сазонов

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