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В Оренбуржье подросток чуть не сгорел заживо, гуляя на крыше поезда

В Оренбурге в областном ожоговом центре борются за жизнь 17-летнего подростка, который загорелся во время прогулки на крыше поезда. Инцидент произошел 19 января в Медногорске.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Молодой человек получил серьезные ожоги на крыше железнодорожного вагона. Подросток коснулся контактного провода, после чего на нем загорелась одежда.

По информации министерства здравоохранения Оренбургской области, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Андрей Сазонов

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