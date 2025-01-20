В Оренбуржье подросток чуть не сгорел заживо, гуляя на крыше поезда

В Оренбурге в областном ожоговом центре борются за жизнь 17-летнего подростка, который загорелся во время прогулки на крыше поезда. Инцидент произошел 19 января в Медногорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Молодой человек получил серьезные ожоги на крыше железнодорожного вагона. Подросток коснулся контактного провода, после чего на нем загорелась одежда.

По информации министерства здравоохранения Оренбургской области, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Андрей Сазонов