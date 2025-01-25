Госдума рассмотрит проект признания документов на недвижимость в новых регионах

Госдума зарегистрировала законопроект о признании документов на недвижимость, которые были выданы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вхождения в состав России. Документ разработало и внесло в нижнюю палату парламента правительство.

В пояснительной записке указано, что изменения позволят признать документы на недвижимость, которые были выданы органами власти Украины. Там уточняется, что документы будут считаться действующими только в случае, если они были выданы без нарушения норм местного законодательства.

Документы, которые выдали органы власти Украины после вхождения указанных регионов в состав России, действительными признаваться не будут. В случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней со дня его публикации.