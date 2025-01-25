Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума рассмотрит проект признания документов на недвижимость в новых регионах

Госдума зарегистрировала законопроект о признании документов на недвижимость, которые были выданы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вхождения в состав России. Документ разработало и внесло в нижнюю палату парламента правительство.

В пояснительной записке указано, что изменения позволят признать документы на недвижимость, которые были выданы органами власти Украины. Там уточняется, что документы будут считаться действующими только в случае, если они были выданы без нарушения норм местного законодательства.

Документы, которые выдали органы власти Украины после вхождения указанных регионов в состав России, действительными признаваться не будут. В случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней со дня его публикации.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...