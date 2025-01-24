Доходы регионального бюджета в 2024 году перевыполнены на 15,3%

Министерство финансов Пермского края подвело предварительные итоги исполнения регионального бюджета за 2024 год. Как сообщается на сайте ведомства, по оперативным данным, доходы краевой казны за прошлый год составили 250,9 млрд руб. или 115,3% годового плана. Основной прирост доходов в бюджете Прикамья обеспечен за счет налоговых и неналоговых поступлений. Они составили 220,5 млрд руб. или 87,9% в общей структуре доходов.

Большую часть собственных доходов бюджета составляют платежи по налогу на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По налогу на прибыль в региональную казну поступило 89 млрд руб., что на 21,4% больше годового плана, однако на 5% меньше, чем в 2023 году. Платежи по НДФЛ составили 59,9 млрд руб., что на 14,9% больше годового плана и на 17,3% чем в 2023 году.

Расходы краевого бюджета за 2024 год, по предварительной оценке, составили 237,2 млрд рублей или 91,3% к плановым назначениям. Региональный бюджет исполнен с профицитом 13,7 млрд руб. Объем государственного долга, по состоянию на 1 января 2025 года, составлял 27,4 млрд рублей, что на 213,6 млн рублей меньше объема госдолга на начало 2024 года.