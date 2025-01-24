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Коммерсантъ FM
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Путин допустил, что конфликт на Украине не начался бы при Трампе

Президент Владимир Путин допустил, что, если бы у президента США Дональда Трампа не «украли победу» на выборах в 2020 году, конфликт на Украине мог бы не начаться. Он добавил, что готов встретиться и «спокойно поговорить» с главой Соединенных Штатов.

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в 2018 году

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году»,— сказал господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что не допустил бы начала российско-украинского конфликта, если бы был президентом.

Господин Путин сегодня заявил о готовности к переговорам по конфликту на Украине и встрече с Дональдом Трампом. В то же время он отметил, что сейчас переговоры с Украиной будут нелегитимны из-за введенного Киевом декрета, запрещающего вести переговоры с РФ. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден отменить запрет, так как на этом настаивают западные союзники Киева.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ».

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