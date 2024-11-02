Татарстан остается лидером России по производству молока в стране

По итогам первых трех кварталов 2024 года республика занимает первое место в стране, обеспечивая 6,6% от общего объема производства молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики Татарстан.

За девять месяцев текущего года Татарстан произвел 1,73 миллиона тонн молока, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (+665,6 тысячи тонн). Средний валовый надой составляет 465 тысяч тонн в сутки, что на 4% (+177,7 тонны) больше, чем в прошлом году. Средний надой на корову в республике достиг 22 килограммов, что на 12 килограммов больше, чем в прошлом году на ту же дату.

Наивысший надой на одну корову зафиксирован в Атнинском районе — 32,8 килограмма. В трех районах Татарстана, включая Мамадышский, Мензелинский и Сабинский, надой превышает 28 килограммов. Кукморский район надаивает свыше 476 тонн молока ежедневно (+40 тонн к 2023 году), Балтасинский — 360,5 тонны (+23,2 тонны), а Сабинский — 325,5 тонны (+30 тонн).

Анар Зейналов