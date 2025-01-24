«Матч ТВ» купил права на показ турниров FIFA до 2029 года

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на показ в России турниров FIFA, которые пройдут с 2025 по 2029 год. Кроме Чемпионата мира (ЧМ), который состоится в 2026 году, семейство каналов «Матч!» покажет еще 20 футбольных турниров, сообщила пресс-служба телеканала.

«Долгосрочное сотрудничество с FIFA — это хороший задел, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее и гарантировать нашим зрителям качественный футбольный контент»,— сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. На телеканалах и цифровых платформах покажут ЧМ по пляжному футболу, ЧМ по футболу среди женщин, а также два чемпионата мира по мини-футболу среди женщин. Также телеканалы покажут 15 чемпионатов мира среди юношей и девушек до 17 и до 20 лет.

О покупке права на показ ЧМ-2026 «Матч ТВ» сообщал в декабре. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Тогда же канал рассказал, что приобрел права на показ UFC. По неофициальным данным, сумма этой сделки составила $15 млн.

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