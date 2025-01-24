В Алькеевском районе Татарстана появится профилакторий

В Алькеевском районе республики появится профилакторий, который будет направлен на оздоровление опорно-двигательного аппарата, пищеварения, кровеносной системы, в профилактории также будет работать педиатрическое отделение. Работы по его проектированию уже ведутся. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил замдиректора по развитию курортного дела ООО «Хузангаевский» Николай Сурков.

По словам господина Суркова, сейчас на территории будущего комплекса уже работает зверинец, где есть северные олени и медведи, а в будущем туда планируют завезти зубров.

Присутствующий на заседании начальник производственного управления «Фонда пространственных данных Республики Татарстан» Владимир Кандалинцев сообщил, что на территории комплекса планируют построить гостиницы, пляж, конный двор, этнографическую деревню, ферму по разведению ценных пород рыб, а также музеи.

В этнографической деревне будут представлены различные народности Татарстана. Чувашское подворье уже действует, построено марийское.

Глава АИР Татарстана Талия Минуллина сказала, что это красивый проект для нашей многонациональной и многоконфессиональной республики.

При этом, по словам главы агентства, необходимо систематизировать инвестиционный проект комплекса, разбить его на лоты и подробно описав каждый из них, так как сейчас у потенциальных инвесторов слишком мало информации для вложения средств в проект.

Артём Дергунов