ЦБ объяснил рост цен на продукты в Ростовской области расходами производителей

Основными причинами роста цен на продукты в Ростовской области в 2024 году стали выросшие расходы производителей на логистику, зарплаты сотрудникам, упаковку и сырье. Как следует из комментария пресс-службы Южного ГУ Банка России по Ростовской области, увеличившиеся издержки послужили причиной годового роста цен на продовольствие на 12,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, из-за возросших расходов животноводческих хозяйств незначительно подорожала свинина (порядка 20 руб.). При этом, цены на курицу почти не изменились. Ослабление курса рубля негативно сказалось на стоимости импортных овощей и фруктов. Это привело к росту цен на огурцы и помидоры в осенне-зимний период.

В Центробанке указали на то, что причиной сократившегося предложения молочных продуктов на Дону, среди прочего, стал уход производителей. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что стоимость килограмма сливочного масла за год выросла на 41%. По словам предпринимателей, в регионе наблюдается также дефицит сырья, поскольку в 2024 году донские фермеры стали держать на 6,6 тыс. коров меньше. Все это может привести к дальнейшему росту цен на «молочку» в ближайшее время.

Дмитрий Ковалевский