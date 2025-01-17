Сливочное масло подорожало за год на 41% в Ростовской области

За весь 2024 год цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 9,46%. Согласно аналитике Ростовстата, месячная инфляция в декабре прошлого года составила почти 1,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продукты питания за год стали дороже на 13%. Сливочное масло выросло в цене на 41%, теперь килограмм продукта обойдется покупателям более чем в 1000 руб. Фрукты и овощи с начала 2024 года подорожали на 29%, хлеб — почти на 16%. Рыба и морепродукты стали дороже на 18%, средняя цена за кг. свежей и охлажденной рыбы приблизилась к 340 руб. Яйца, напротив, подешевели на 19%, в ноябре десяток можно было купить за 135 руб., данные к концу декабря еще не опубликованы.

Среди платных услуг заметнее всего увеличились цены на медицину работу организаций культуры — на 15% с начала года. Содержание больного в стационаре обойдется дончанам более, чем в 3 тыс. руб./сутки, а изготовление одной коронки зуба буде стоить 5 тыс. руб. Зарубежный туризм стал дороже на 15,6%, а вот оформление страховки немного подешевело, на 1%.

Дмитрий Ковалевский