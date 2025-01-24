Суд арестовал свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова до 17 марта

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он пробудет под стражей до 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время избрании меры пресечения он заявил, что работает советником директора строительной компании «Брусника». Он отметил, что был задержан в реанимации кардиологического центра 23 января.

Накануне Николай Смирнов подал заявление об уходе по собственному желанию, отработав в должности 13 лет. Вскоре, по данным СМИ, он устроился на работу в АО «Облкоммунэнерго», однако в пресс-службе компании «Ъ-Урал» заявили, что Николай Смирнов никогда не был у них трудоустроен.

В 2024 году уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении заместителя министра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. По версии следствия, он получил взятку в 700 тыс. руб. Деньги предназначались для участия в парусной регате.

Мария Шараева