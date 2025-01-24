В новое производство СМЗ инвестируют более 7 млрд рублей

В ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) началось проектирование нового производства редкоземельных металлов. Реализация проекта позволит обеспечить стратегическими металлами российскую промышленность. Сумма инвестиций в проект превысит 7 млрд руб., новое производство позволит создать 127 рабочих мест. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Комарова, специалисты «Росатома» разработали технологию разделения группового концентрата для выделения из него редкоземельных металлов (РЗМ) так называемой «магнитной группы», например неодима и празеодима. Постоянные магниты востребованы в ветроэнергетике, электродвижении. Новое разделительное производство в Соликамске сможет поставлять на российский рынок сырье для выпуска 1 тыс. тонн магнитов в год уже на начальном этапе.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти всегда поддерживали развитие промышленных производств. Что касается нового проекта Соликамского магниевого завода, то ему присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект Пермского края» — это позволит предприятию получить качественное административное сопровождение. Также в Прикамье реализуют программы по подготовке кадров для магниевого завода.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества за девять месяцев 2024 года составила 7,9 млрд руб., чистый убыток за девять месяцев 2024 года — 572, 8 млн руб.

В январе 2024 года государство в лице Росимущества передало ГК «Росатом» 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Росимущество получило акции соликамского завода осенью прошлого года, после изъятия их у частных акционеров по инициативе Генпрокуратуры РФ.